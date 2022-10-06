В Херсонской области продолжаются активные боевые действия. Несмотря на потери, ВСУ пытаются осуществить наступление. Ситуация на Бериславском направление остаётся напряжённой. По данным военкоров "Русской весны", на данном участке фронта идут позиционные бои.
Противник накапливает дополнительные силы, подтягивая резервы, предположительно, для развития масштабного наступления на четырёх направлениях. Сообщается, что ожесточённые бои начнутся уже грядущей ночью.
Накануне резервы подошли и к нашим позициям. С помощью них удалось стабилизировать фронт на данном участке три дня назад, когда был остановлен мощный прорыв ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.