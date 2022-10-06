ВСУ готовят масштабное наступление в направлении Берислава Херсонской области

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия. Несмотря на потери, ВСУ пытаются осуществить наступление. Ситуация на Бериславском направление остаётся напряжённой. По данным военкоров "Русской весны", на данном участке фронта идут позиционные бои.

Противник накапливает дополнительные силы, подтягивая резервы, предположительно, для развития масштабного наступления на четырёх направлениях. Сообщается, что ожесточённые бои начнутся уже грядущей ночью.

Накануне резервы подошли и к нашим позициям. С помощью них удалось стабилизировать фронт на данном участке три дня назад, когда был остановлен мощный прорыв ВСУ.