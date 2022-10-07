Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
ABC: решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу приведёт к росту цен на топливо в США
Кисида: Япония не сбила ракету КНДР, так как она не угрожала жителям страны
Federalist: НАТО ждут катастрофические проблемы после принятия Украины в альянс
Баранец: 200 тысяч мобилизованных можно отправлять на фронт через неделю
Стремоусов: ВСУ не зайдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки
Лидер КНДР и глава Чечни поздравили президента РФ Путина с 70-летием
Сатановский: почему Зеленский до сих пор жив, совершенно непонятно
Посольство: Россия ждёт реакции Канады на заявление Зеленского о ядерных ударах
Экс-глава ЦРУ Петреус: НАТО вступит в войну, если Россия применит ядерное оружие

Баранец: в России могут объявить вторую и третью волны мобилизации

Силовые структуры

Численность украинских боевиков в разы превосходит силы союзников, потому 300 тысяч мобилизованных может не хватить, чтобы быстро завершить спецоперацию.

Генштаб ВСУ не жалеет личный состав украинской армии, а потому боевики продолжают наступать, даже неся огромные потери, отметил военный эксперт Виктор Баранец. Положение на фронте требуется в корне переломить, а значит мобилизация в России может быть продолжена.

"Я думаю, что может сложиться такая ситуация, когда нам потребуется и вторая, и третья мобилизации", — предположил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

В пример он привёл Балаклейское направление, где восьмикратное превосходство противника вынудило командование ВС РФ принять решение о перегруппировке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.

Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Мир. Новости мира
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Мир. Новости мира
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Силовые структуры
Бойцы ВДВ РФ захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонском направлении
Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова Сергей Лебедев ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России Сергей Лебедев Ольга Лебедева СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Newsweek: ответом Запада должно стать уничтожение Путина и России
Силовые структуры
Баширов: удар по спутникам НАТО — хороший ответ на подрыв "Северных потоков"
Пегов заявил о пересечении ВСУ западных границ ЛНР и заходе в село Макеевка
Силовые структуры
Пегов заявил о пересечении ВСУ западных границ ЛНР и заходе в село Макеевка
Последние материалы
Кисида: Япония не сбила ракету КНДР, так как она не угрожала жителям страны
Баранец: в России могут объявить вторую и третью волны мобилизации
Federalist: НАТО ждут катастрофические проблемы после принятия Украины в альянс
Баранец: 200 тысяч мобилизованных можно отправлять на фронт через неделю
Стремоусов: ВСУ не зайдут на территорию Херсона, Берислава и Новой Каховки
Лидер КНДР и глава Чечни поздравили президента РФ Путина с 70-летием
Сатановский: почему Зеленский до сих пор жив, совершенно непонятно
Посольство: Россия ждёт реакции Канады на заявление Зеленского о ядерных ударах
Экс-глава ЦРУ Петреус: НАТО вступит в войну, если Россия применит ядерное оружие
Неожиданный российский десант поймала береговая охрана Аляски
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников