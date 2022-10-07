Баранец: в России могут объявить вторую и третью волны мобилизации

Численность украинских боевиков в разы превосходит силы союзников, потому 300 тысяч мобилизованных может не хватить, чтобы быстро завершить спецоперацию.

Генштаб ВСУ не жалеет личный состав украинской армии, а потому боевики продолжают наступать, даже неся огромные потери, отметил военный эксперт Виктор Баранец. Положение на фронте требуется в корне переломить, а значит мобилизация в России может быть продолжена.

"Я думаю, что может сложиться такая ситуация, когда нам потребуется и вторая, и третья мобилизации", — предположил специалист в интервью изданию "Украина.ру".

В пример он привёл Балаклейское направление, где восьмикратное превосходство противника вынудило командование ВС РФ принять решение о перегруппировке.