Призванные в осеннюю кампанию срочники абсолютно точно не попадут в зону проведения СВО, заявил военный юрист Павел Малютин в интервью Pravda.Ru. Как отметил адвокат, Владимир Путин отдал на этот счёт чёткое указание.
"Это волеизъявление верховного главнокомандующего, чтобы срочников не направлять, о чем мы слышали 24 февраля", — напомнил эксперт.
Те несколько случаев попадания призывников на Украину, о которых стало известно в начале года, давно расследованы, и виновные наказаны, уточнил Малютин. К тому же, добавил он, срочники занимались там материально-техническим обеспечением: подвозили оружие, боеприпасы и прочее.
По мнению юриста, призванных осенью молодых россиян могут отправить в Белгород, Брянск или Курск, так как это не противоречит словам президента.
"По существу, они будут помогать проведению специальной военной операции, но станут делать тоже самое — подвозить что-то", — уверен адвокат.
Ранее представитель генштаба сообщил, что в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч россиян.
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