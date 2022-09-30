Военный юрист рассказал о положении срочников в условиях частичной мобилизации

Призванные в осеннюю кампанию срочники абсолютно точно не попадут в зону проведения СВО, заявил военный юрист Павел Малютин в интервью Pravda.Ru. Как отметил адвокат, Владимир Путин отдал на этот счёт чёткое указание.

"Это волеизъявление верховного главнокомандующего, чтобы срочников не направлять, о чем мы слышали 24 февраля", — напомнил эксперт.

Те несколько случаев попадания призывников на Украину, о которых стало известно в начале года, давно расследованы, и виновные наказаны, уточнил Малютин. К тому же, добавил он, срочники занимались там материально-техническим обеспечением: подвозили оружие, боеприпасы и прочее.

По мнению юриста, призванных осенью молодых россиян могут отправить в Белгород, Брянск или Курск, так как это не противоречит словам президента.

"По существу, они будут помогать проведению специальной военной операции, но станут делать тоже самое — подвозить что-то", — уверен адвокат.

Ранее представитель генштаба сообщил, что в осенний призыв на военную службу направят 120 тысяч россиян.