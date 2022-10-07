Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние дни в разы увеличили интенсивность атак на Энергодар Запорожской области. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, за один день в Энергодаре ежедневно регистрируют порядка 20-40 прилётов украинских снарядов.
"Интенсивность обстрелов увеличилась в разы", — подтвердил представитель администрации.
Он также добавил, что для ударов по городу боевики ВСУ используют американские гаубицы. Как пояснил Рогов, жертв и пострадавших не выявлено.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.