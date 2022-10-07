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ВС РФ взяли под контроль Отрадное и Весёлую Долину южнее Артёмовска

Силовые структуры

Российская армия вышла на южные окраины Артёмовска и освободила населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина от боевиков киевского режима. В результате, дорога, по которой группировка ВСУ осуществляла транспортное сообщение между Артёмовском и Нью-Йорком, перерезана.

Также из посёлка Зайцево были выбиты войска украинской армии с иностранными наёмниками. Они всячески пытались блокировать продвижение ВС РФ.

После взятия Артёмовская в полукольцо силы противника будут рассредоточены, сообщает "Военное обозрение".

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Автор: Мария Карева, Куратор: Александр Артамонов
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