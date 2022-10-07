Российская армия вышла на южные окраины Артёмовска и освободила населённые пункты Отрадовка и Весёлая Долина от боевиков киевского режима. В результате, дорога, по которой группировка ВСУ осуществляла транспортное сообщение между Артёмовском и Нью-Йорком, перерезана.
Также из посёлка Зайцево были выбиты войска украинской армии с иностранными наёмниками. Они всячески пытались блокировать продвижение ВС РФ.
После взятия Артёмовская в полукольцо силы противника будут рассредоточены, сообщает "Военное обозрение".
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.