Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку боевых действий. В Киеве заявили, что российские войска ведут наступательные действия в районах Артёмовска, Майорска, Невельского, Каменки и Терновых Под.
На Южном направлении российская армия осуществляет перегруппировку. Также в Генштабе ВСУ отметили, что на территорию Донецкой Народной Республики прибыло более 500 военнослужащих для усиления подразделений ВС РФ.
"Нанесено восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершено более 70 обстрелов из РСЗО", — сообщается в сводке.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.