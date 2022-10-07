Генштаб ВСУ: на территорию ДНР прибывает подкрепление ВС РФ

Генеральный штаб украинской армии опубликовал очередную сводку боевых действий. В Киеве заявили, что российские войска ведут наступательные действия в районах Артёмовска, Майорска, Невельского, Каменки и Терновых Под.

На Южном направлении российская армия осуществляет перегруппировку. Также в Генштабе ВСУ отметили, что на территорию Донецкой Народной Республики прибыло более 500 военнослужащих для усиления подразделений ВС РФ.

"Нанесено восемь ракетных и 15 авиационных ударов, совершено более 70 обстрелов из РСЗО", — сообщается в сводке.