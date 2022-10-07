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WSJ: США отказали Киеву в "крымобойных" ракетах

Силовые структуры

Угроза Крыму выросла в разы в связи с разрешением США бить по Крыму ракетами, однако The Wall Street Journal сообщила, что конгресс отказался дать Украине "крымобойные" средства поражения.

WSJ: США отказали Киеву в "крымобойных" ракетах

Также украинцы не прекращают попытки атак беспилотниками, а спецслужбы озадачены возможной работой экстремистов и диверсантов (ДРГ), но полуостров серьёзно защищён и живёт мирной жизнью.

Полуостров находится под прицелом противника и террористов, пояснил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, добавив: в настоящее время уровень террористических угроз резко увеличился на фоне СВО. По его словам, нужно серьёзное усиление "физической" охраны региона и технических средств безопасности в кратчайшие сроки.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов выступил с заявлением, что введённый в Крыму "жёлтый" уровень террористической опасности — явление сугубо профилактическое.

Спецслужбы за последнее время успели пресечь 12 преступлений террористической направленности. Например:

  • В апреле в Симферополе предотвратили теракт в крупном торгово-развлекательном центре.
  • В сентябре была пресечена попытка теракта в отношении должностных лиц Херсонской области.

По мнениям из соцсетей, после присоединения новых территорий и в ожидании зимнего сезона в Крыму в ход могут пойти:

  • ячейки, оставшиеся после присоединения в 2014 году;
  • засланные диверсанты;
  • завербованные СБУ и ВСУ жители Крыма.

Также не стоит списывать со счёта и пусть небольшую, но радикально настроенную часть крымских татар, работающих с Турцией и украинской резидентурой и агентурой.

Впрочем, регион спасает наличие сильной власти, которая стабильна, развивает полуостров (это видно и местным жителям, и туристам), а также пользуется поддержкой народа. Однако на одной поддержке не "выедешь" и, естественно, регион прикрывает крупнейшая военная группировка, флот, ВКС, а также силы ПВО и спецслужбы.

Что характерно, Вашингтон полагает, что украинские Вооружённые силы в состоянии нанести удар по Крымскому полуострову, который Киев считает своей территорией. Эту "сверхновую" мысль высказала заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

Украина просила ракеты с достаточной дальностью, однако США отказались поставлять их Украине для ударов по Крыму — в конгрессе не хотят, чтобы ракетами били по полуострову, а также опасаются ответа РФ в виде ядерного "дождя".

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Александр Артамонов
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