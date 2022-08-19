Крючков: агрессивные планы Киева и США атаковать Крым ударят по ним бумерангом

Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков призвал воздержаться от поспешных выводов после обнародования сведений о том, что США разрешили Киеву атаковать Крым.

В интервью РИА Новости он отметил, что Россия не оставит без внимания попытки агрессии со стороны Украины и Штатов.

"Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями", — указал Крючков.

Он также предположил, что вместо ударов по Крыму украинские националисты будут спешно покидать территории, освобождаемые российской армией.

Ранее сообщалось, что американские власти разрешили Киеву атаковать Крым с помощью военной техники Штатов. По информации Politico, в администрации президента США Джо Байдена поддержат планы ВСУ ударить по полуострову, если военно-политическое командование Украины сочтёт эти действия необходимыми.