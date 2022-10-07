Большое количество наёмников из Польши и Британии выявлено на линии боевого соприкосновения в ДНР. Об этом сообщил врио руководителя республики Денис Пушилин.
На встрече с журналистами в Чечне он отметил, что Вооружённые силы РФ делают всё для оперативного освобождения Донецкой Народной Республики от украинских националистов.
По его словам, российские солдаты сталкиваются с военнослужащими Североатлантического альянса во время боёв.
"Здесь очень много польских и британских наёмников", — указал Пушилин.
Кроме того, он добавил, что НАТО уже откровенно демонстрирует своё присутствие на разных участках фронта. Врио главы ДНР подчеркнул: главная задача российской армии — одержать победу.
Ранее Пушилин заявил, что ВС РФ выстраивают оборонительную линию в районе населённого пункта Кременная, однако украинские боевики ежедневно её "проверяют".
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