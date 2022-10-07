Пушилин: в районе Кременной выстраивается линия обороны, но ВСУ её проверяют

Российские бойцы продолжают выстраивать оборонительную линию возле населённого пункта Кременная. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

На встрече с журналистами он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают каждый день "проверять" российскую оборону на этом направлении.

"Однако можно сказать, что линия фронта стабилизируется", — подчеркнул Пушилин.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный назвал тяжёлой ситуацию в районе дороги Сватово — Кременная. По его словам, украинские подразделения планируют нанести новые удары по ЛНР, в том числе с помощью западных артиллерийских систем.

Во вторник, 4 октября, посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Киев перебросил в Кременную иностранных наёмников, которые прошли курс боевой подготовки на тренировочных базах в Восточной Европе.