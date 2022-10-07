Российские бойцы продолжают выстраивать оборонительную линию возле населённого пункта Кременная. Об этом сообщил врио руководителя Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
На встрече с журналистами он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) продолжают каждый день "проверять" российскую оборону на этом направлении.
"Однако можно сказать, что линия фронта стабилизируется", — подчеркнул Пушилин.
Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный назвал тяжёлой ситуацию в районе дороги Сватово — Кременная. По его словам, украинские подразделения планируют нанести новые удары по ЛНР, в том числе с помощью западных артиллерийских систем.
Во вторник, 4 октября, посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник заявил, что Киев перебросил в Кременную иностранных наёмников, которые прошли курс боевой подготовки на тренировочных базах в Восточной Европе.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.