РСЗО "Отважных" ВС РФ уничтожили укрепрайоны ВСУ у Белогоровки

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса. Спецназ группировки "Отважных" эффективно выполняет задачи на всех участках фронта.

Бойцы работают в плотной связке с артиллерией и уничтожают одно подразделение Вооружённых сил Украины за другим.

С помощью дронов-камикадзе военные группировки "О" обнаружили укрепрайоны противника в районе населённого пункта Белогоровка и отработали по целям.

Ранее сообщалось о нанесении российской армией серии ракетных и авиаударов по объектам ВСУ в ряде населённых пунктов. Отмечается, что ВС РФ закрепляют позиции на занятых территориях.