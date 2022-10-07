Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия по освобождению Донбасса. Спецназ группировки "Отважных" эффективно выполняет задачи на всех участках фронта.
Бойцы работают в плотной связке с артиллерией и уничтожают одно подразделение Вооружённых сил Украины за другим.
С помощью дронов-камикадзе военные группировки "О" обнаружили укрепрайоны противника в районе населённого пункта Белогоровка и отработали по целям.
Ранее сообщалось о нанесении российской армией серии ракетных и авиаударов по объектам ВСУ в ряде населённых пунктов. Отмечается, что ВС РФ закрепляют позиции на занятых территориях.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.