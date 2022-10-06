Генштаб ВСУ в вечерней сводке сообщил об укреплении позиций армии России на занятых территориях.
ВС РФ наступают в районах Соледара, Бахмутского, Яковлевки, Отрадовки, Зайцево, Артёмовска, Красногоровки, Победы, Водяного и Любомировки.
На отдельных участках российские войска ведут воздушную разведку. Сообщается о нанесении шести ракетных и семи авиационных ударов, а также 23 обстрелов из РСЗО по объектам ВСУ в районах населённых пунктов Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское, Гоптовка и других.
Ранее в Генштабе ВСУ заявляли, что Путин отпразднует своё 70-летие ударами по Украине.
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Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.