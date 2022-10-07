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Лавров обвинил Украину в создании рисков применения оружия массового поражения

Силовые структуры

Руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что Киев формирует риски применения оружия массового поражения. Таким образом министр отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о "превентивном ударе" военно-политического блока НАТО по РФ.

Вместе с этим во время заседания комиссии Генсовета "Единой России" глава внешнеполитического ведомства назвал членов альянса хозяевами президента Украины. По мнению Лаврова, заявления руководителя страны продемонстрировали угрозы, из-за которых Москва объявила военную спецоперацию по принуждению к миру.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не просил применить ядерное оружие против России. Как отметил представитель украинского лидера, он рассуждал о периоде до 24 февраля.

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Автор: Евгения Васильева., Куратор: Александр Артамонов
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