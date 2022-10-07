Лавров обвинил Украину в создании рисков применения оружия массового поражения

Руководитель МИД России Сергей Лавров сказал, что Киев формирует риски применения оружия массового поражения. Таким образом министр отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о "превентивном ударе" военно-политического блока НАТО по РФ.

Вместе с этим во время заседания комиссии Генсовета "Единой России" глава внешнеполитического ведомства назвал членов альянса хозяевами президента Украины. По мнению Лаврова, заявления руководителя страны продемонстрировали угрозы, из-за которых Москва объявила военную спецоперацию по принуждению к миру.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что президент не просил применить ядерное оружие против России. Как отметил представитель украинского лидера, он рассуждал о периоде до 24 февраля.