В вечернем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский призвал альянс НАТО нанести по РФ превентивный ядерный удар.
Якобы это надо сделать для того, чтобы опередить Кремль. В мировых СМИ это вызвало немало удивлённых комментариев.
После чего пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров, комментируя данное резонансное заявление, поспешил всех заверить, что Зеленский отнюдь не призывал к использованию оружия массового поражения.
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", — подытожил Никифоров.
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