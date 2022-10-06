Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Боевики ВСУ обстреляли посёлок Тёткино Курской области, погиб дедушка
Мощное наступление ВСУ на Херсонщине: армия РФ закрепляется на рубежах
Белогорьев: Саудиты подняли цены для США только для своей выгоды
Евсеев о цене взятия Лимана: Харьков, Киев и Николаев пусты
Подоляка оценил вероятные направления наступления ВСУ: Херсон, Сватово и далее
Спецназ ДНР лишает бронетехнику ВСУ подвоза топлива своими рейдами по тылам
ВСУ готовят масштабное наступление в направлении Берислава Херсонской области
Захарова: "Руками монстра Зеленского могут уничтожить планету"
Леонков о подготовке боевых действий РФ и ВСУ за Запорожье: концентрируем силы

Киев объяснил слова Зеленского о ядерном ударе по РФ: это надо было раньше

Силовые структуры

В вечернем обращении к украинскому народу президент Владимир Зеленский призвал альянс НАТО нанести по РФ превентивный ядерный удар.

Якобы это надо сделать для того, чтобы опередить Кремль. В мировых СМИ это вызвало немало удивлённых комментариев.

После чего пресс-секретарь главы Незалежной Сергей Никифоров, комментируя данное резонансное заявление, поспешил всех заверить, что Зеленский отнюдь не призывал к использованию оружия массового поражения.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", — подытожил Никифоров.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Владимир Зеленский призвал альянс НАТО нанести по РФ превентивный ядерный удар.
Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Силовые структуры
Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.

Рогов: ВСУ стянули в Запорожскую область больше оружия, чем за весь период СВО
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Мир. Новости мира
Зеленский призвал НАТО нанести превентивный ядерный удар по России
Мир. Новости мира
Баширов: США перестанут поддерживать Киев, когда Европа полностью разорится
Силовые структуры
Бойцы ВДВ РФ захватили технику НАТО в ходе боев на Херсонском направлении
Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова Сергей Лебедев ООН — проводник политики НАТО, но нужна ли она сегодня России Сергей Лебедев Ольга Лебедева СБУ получает полномочия сродни тем, что были у гитлеровского гестапо Ольга Лебедева
Силовые структуры
Пегов заявил о пересечении ВСУ западных границ ЛНР и заходе в село Макеевка
Силовые структуры
Баширов: удар по спутникам НАТО — хороший ответ на подрыв "Северных потоков"
В Киеве прогремели мощные взрывы
Силовые структуры
В Киеве прогремели мощные взрывы
Последние материалы
Киев объяснил слова Зеленского о ядерном ударе по РФ: это надо было раньше
Белогорьев: Саудиты подняли цены для США только для своей выгоды
Евсеев о цене взятия Лимана: Харьков, Киев и Николаев пусты
Подоляка оценил вероятные направления наступления ВСУ: Херсон, Сватово и далее
Спецназ ДНР лишает бронетехнику ВСУ подвоза топлива своими рейдами по тылам
ВСУ готовят масштабное наступление в направлении Берислава Херсонской области
Захарова: "Руками монстра Зеленского могут уничтожить планету"
Леонков о подготовке боевых действий РФ и ВСУ за Запорожье: концентрируем силы
Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ укрепляют позиции на занятых территориях
МИД РФ: киевский режим не представлял миллионы угнетаемых им украинцев
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников