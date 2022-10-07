Глава Европарламента: страны ЕС должны поставлять Украине тяжёлое вооружение

Руководитель Европарламента Роберта Метсола заявила, что членам Европейского союза стоит отправлять на Украину тяжёлое вооружение.

Перед саммитом объединения в Праге западная чиновница подчеркнула, что ВСУ необходимы танки. По мнению политика, лидеры ЕС могут передать технику Киеву.

Ранее немецкий парламентарий Мари-Агнес Штрак-Циммерман попросила лидера ФРГ Олафа Шольца поставить Украине танки, боевые машины пехоты и боеприпасы. Как отметила депутат, Берлин обязан продолжить оказывать Киеву военную поддержку.