Пленные граждане Украины, бывшие солдатами ВСУ, проходят полиграф, в простонародии именуемый "детектором лжи".
Об этом в своём новом репортаже рассказал военный корреспондент Александр Сладков.
По его словам, такие признательные показания "добываются", чтобы понять, был ли в том или ином случае с боевиком ВСУ фактор уговора или принуждения.
"Мы покажем эти признания в "Вестях недели". Не то, чтобы я сейчас интрижку разводил, нет. Показания настолько серьёзны, что в одном посте о них не расскажешь. Речь о преступлениях, которые всплывают косяками при кропотливой работе российских спецслужб", — рассказывает журналист.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.