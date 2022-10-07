Сладков: пленные украинцы из ВСУ проходят "детектор лжи"

Пленные граждане Украины, бывшие солдатами ВСУ, проходят полиграф, в простонародии именуемый "детектором лжи".

Сладков: пленные украинцы проходят "детектор лжи"

Об этом в своём новом репортаже рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, такие признательные показания "добываются", чтобы понять, был ли в том или ином случае с боевиком ВСУ фактор уговора или принуждения.

"Мы покажем эти признания в "Вестях недели". Не то, чтобы я сейчас интрижку разводил, нет. Показания настолько серьёзны, что в одном посте о них не расскажешь. Речь о преступлениях, которые всплывают косяками при кропотливой работе российских спецслужб", — рассказывает журналист.