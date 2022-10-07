Ходаковский об изменениях в ВС РФ: СВО стоило начать хотя бы ради этого

Над прослойкой, засевшей в верхах снабжения ВС РФ, сгущаются тучи.

Так комбат легендарного "Востока", бывший командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский прокомментировал сдвиги, которые стали происходить в российской армии.

По словам командира батальона, на данный момент вскрывается немало фактов превращения ВС РФ в частную лавочку, и от проверок кое-кому станет очень нехорошо, уверен основатель "Востока".

Сейчас именно "низовых генералов" пытаются сделать виноватыми в армейских проблемах, которые вскрыла специальная операция. Именно они и "становятся на дыбы" и требуют убрать все снабженческие надстройки.

"Ради одной возможности запустить процесс оздоровления такой мощнейшей машины, как армия, стоило начать спецоперацию", — в Telegram-канале пишет Ходаковский.