Над прослойкой, засевшей в верхах снабжения ВС РФ, сгущаются тучи.
Так комбат легендарного "Востока", бывший командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский прокомментировал сдвиги, которые стали происходить в российской армии.
По словам командира батальона, на данный момент вскрывается немало фактов превращения ВС РФ в частную лавочку, и от проверок кое-кому станет очень нехорошо, уверен основатель "Востока".
Сейчас именно "низовых генералов" пытаются сделать виноватыми в армейских проблемах, которые вскрыла специальная операция. Именно они и "становятся на дыбы" и требуют убрать все снабженческие надстройки.
"Ради одной возможности запустить процесс оздоровления такой мощнейшей машины, как армия, стоило начать спецоперацию", — в Telegram-канале пишет Ходаковский.
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