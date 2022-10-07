Первая задача Киева — разбомбить аэропорты и мост в Крыму. Это будет сделано, как только в ВСУ поступят дальнобойные ракеты.
Затем по плану бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова, туда войдут ВСУ.
Об этом сообщила экс-омбудсмен Людмила Денисова, когда российские пранкеры Вован и Лексус провели с ней беседу от лица бывшего американского посла в России Майкла Макфола.
"Я слышал, что скоро будут бомбить Керченский мост?" — спросил "Макфол".
Она ответила, что сперва Украина разобьёт там аэропорты, после чего на полуостров перестнет поступать вооружение, но для этого необходимо также разбить и Крымский мост.
"Арсен Аваков, который был министром внутренних дел 8 лет, это мой коллега по партии, у него есть хорошие наработки, как полностью зайти на оккупированные территории", — подытожила Денисова.
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