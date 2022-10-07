Денисова: по плану Авакова уничтожим мост и зайдем в Крым

Первая задача Киева — разбомбить аэропорты и мост в Крыму. Это будет сделано, как только в ВСУ поступят дальнобойные ракеты.

Затем по плану бывшего министра МВД Украины Арсена Авакова, туда войдут ВСУ.

Об этом сообщила экс-омбудсмен Людмила Денисова, когда российские пранкеры Вован и Лексус провели с ней беседу от лица бывшего американского посла в России Майкла Макфола.

"Я слышал, что скоро будут бомбить Керченский мост?" — спросил "Макфол".

Она ответила, что сперва Украина разобьёт там аэропорты, после чего на полуостров перестнет поступать вооружение, но для этого необходимо также разбить и Крымский мост.

"Арсен Аваков, который был министром внутренних дел 8 лет, это мой коллега по партии, у него есть хорошие наработки, как полностью зайти на оккупированные территории", — подытожила Денисова.