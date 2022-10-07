Русская армия России атакует, сосредотачивает усилия на удержании территории.
Это главное в "свежей" вечерней сводке Генштаба ВСУ 7октября.
"Российские войска осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку", — сказано в сообщении.
Армия РФ нанесла четыре удара в районе Запорожья и Николаева при помощи иранских беспилотников "Герань-2", подытожил ГШ ВСУ.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.