Генштаб ВСУ: ВС РФ атакуют, укрепляют позиции и наносят удары иранскими БПЛА

Русская армия России атакует, сосредотачивает усилия на удержании территории.

Это главное в "свежей" вечерней сводке Генштаба ВСУ 7октября.

"Российские войска осуществляют инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведут воздушную разведку", — сказано в сообщении.

Армия РФ нанесла четыре удара в районе Запорожья и Николаева при помощи иранских беспилотников "Герань-2", подытожил ГШ ВСУ.