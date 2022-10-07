Владимир Зеленский заявил, что его не так поняли.
Под "превентивными ударами" ядерным оружием по России он якобы имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны, сообщает Офис президента Украины.
Ранее МИД РФ заявил, что Москва будет учитывать слова президента Украины о превентивных ударах по России при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.