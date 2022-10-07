Зеленский заявил, что под "превентивными ударами" имел в виду новые санкции

Владимир Зеленский заявил, что его не так поняли.

Под "превентивными ударами" ядерным оружием по России он якобы имел в виду новые санкции Запада для недопущения ядерной войны, сообщает Офис президента Украины.

Ранее МИД РФ заявил, что Москва будет учитывать слова президента Украины о превентивных ударах по России при принятии мер по обеспечению ядерного сдерживания и безопасности РФ.