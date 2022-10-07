Командующий Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отвел ВС России около 2-3 месяцев на подготовку повторного наступления на Киев.
"Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, им необходимо 2-3 месяца", — заявил Наев на одном из украинских телеканалов.
Генерал отмечает, что сейчас столица Украины защищена лучше, чем до начала спецоперации. Кроме того, Наев сообщает, что если Белоруссия вступит в СВО, то "мы изменим, соответственно, и свой состав сил".
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