Наев: повторное наступление ВС РФ на Киев возможно через 2-3 месяца

Командующий Объединённых сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отвел ВС России около 2-3 месяцев на подготовку повторного наступления на Киев.

"Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы, им необходимо 2-3 месяца", — заявил Наев на одном из украинских телеканалов.

Генерал отмечает, что сейчас столица Украины защищена лучше, чем до начала спецоперации. Кроме того, Наев сообщает, что если Белоруссия вступит в СВО, то "мы изменим, соответственно, и свой состав сил".