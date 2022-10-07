Генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил сегодня, 7 сентября, что Белоруссия готова выставить 500 тысяч резервистов, если это понадобится. Министр обороны сообщил, что в стране ведётся плановая работа с военными запаса, передаёт EADaily.
Хренин отметил, что в Белоруссии "мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер", а "за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек". Поэтому полмиллиона белорусских военнослужащих, о которых говорит министр, — это подготовленный резерв.
Также Хренин сообщает о презентации боевых беспилотных комплексов в октябре текущего года и анонсирует поступление в войска систем ПВО С-400 и ОТРК "Искандер".
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