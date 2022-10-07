МО Белоруссии: в случае необходимости мы мобилизуем полмиллиона белорусов

Генерал-лейтенант Виктор Хренин заявил сегодня, 7 сентября, что Белоруссия готова выставить 500 тысяч резервистов, если это понадобится. Министр обороны сообщил, что в стране ведётся плановая работа с военными запаса, передаёт EADaily.

Хренин отметил, что в Белоруссии "мобилизационные сборы с военнослужащими запаса носят постоянный характер", а "за последние 20 лет через мобилизационные сборы прошли 130 тысяч человек". Поэтому полмиллиона белорусских военнослужащих, о которых говорит министр, — это подготовленный резерв.

Также Хренин сообщает о презентации боевых беспилотных комплексов в октябре текущего года и анонсирует поступление в войска систем ПВО С-400 и ОТРК "Искандер".