Российская армия, наступая на Давыдов Брод на Херсонском направлении, уничтожила колонну техники националистов киевского режима.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и отмечают, что зафиксирована первая подтверждённая потеря БТР Sisu Pasi XA-185, производства Финляндии.
На представленном видео можно видеть уничтоженный броневик "Козак-2" ВСУ и уничтоженную бронемашину бандеровцев, предположительно, грузовик КрАЗ "Кугуар/Спартан", подытожило издание.
Ранее сообщалось, что на Херсонщине уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" нацистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.