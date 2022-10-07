В уничтоженной колонне ВСУ первая потеря БТР Sisu Pasi XA-185

Российская армия, наступая на Давыдов Брод на Херсонском направлении, уничтожила колонну техники националистов киевского режима.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" и отмечают, что зафиксирована первая подтверждённая потеря БТР Sisu Pasi XA-185, производства Финляндии.

На представленном видео можно видеть уничтоженный броневик "Козак-2" ВСУ и уничтоженную бронемашину бандеровцев, предположительно, грузовик КрАЗ "Кугуар/Спартан", подытожило издание.

Ранее сообщалось, что на Херсонщине уничтожены пункты управления, склады и батареи "Градов" нацистов.