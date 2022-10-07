Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне проведения спецоперации. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили о провальной атаке иностранных наёмников в Запорожской области.
Российские военнослужащие уничтожили украинских боевиков и танк Т-64, а также захватили бронетранспортёр БТР-80.
Ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщал о вылазке иностранных наёмников на Запорожском направлении. В их числе были вояки американского спецназа. В результате встречи с российскими солдатами боевики потеряли часть состава.
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