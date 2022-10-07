Боевики ВСУ совершили провальную атаку на позиции ВС РФ в Запорожской области

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия в зоне проведения спецоперации. Военные корреспонденты "Русской весны" сообщили о провальной атаке иностранных наёмников в Запорожской области.

Российские военнослужащие уничтожили украинских боевиков и танк Т-64, а также захватили бронетранспортёр БТР-80.

Ранее заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщал о вылазке иностранных наёмников на Запорожском направлении. В их числе были вояки американского спецназа. В результате встречи с российскими солдатами боевики потеряли часть состава.