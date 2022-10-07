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Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении

Силовые структуры

Сегодня на Запорожском направлении была предпринята вылазка иностранных наёмников, в число которых входили в том числе вояки американского спецназа. Об этом рассказал заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

По его словам, наёмники были настолько самоуверенны, что решили этим "звёздным составом" провести разведку боем.

Однако они не учли фактор присутствия в этой зоне наших подразделений, которые умеют сохранять секретность в радиоэфире, и понесли потери, заметил он, добавив, что часть боевиков всё-таки смогла сбежать.

Безсонов также выставил в своём Telegram-канале фото-скрины с камеры одного из погибших наёмников, который в буквальном смысле потерял голову.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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