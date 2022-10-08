Обещания европейских стран о быстрых поставках вооружения на Украину тяжело выполнить технически, заявил военный эксперт и публицист Владислав Шурыгин.
К примеру, если Финляндия "отдаст последнее" Киеву, то сама останется ни с чем.
"В Европе передавать некому. Американцы сейчас и без того "должны" передавать военную технику в Европу вместо отданных Украине танков, самолётов. Всё не так просто. Проблема вооружения на Украине до конца весны 2023 года будет стоять остро", — пояснил Шурыгин.
По словам военного эксперта, вооружение, которое Европа отдаёт Киеву, США обязаны возместить.
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