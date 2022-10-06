Шурыгин призвал привлечь на Украину добровольцев из Китая, Сирии, Ирана и КНДР

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) и Офис Зеленского приняли решение о максимальном расширении набора иностранных наёмников. В ответ на это Россия тоже должна сформировать свой "иностранный легион". Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин.

Аналитик заметил, что из допросов пленных стало известно о планах командования ВСУ и политического руководства Украины резко повысить долю иностранных наёмников в составе украинской армии. К этому подталкивает как нарастающий дефицит украинцев боеспособных возрастов — 25-45 лет, так и дефицит времени на их обучение, считает он.

Эксперт добавил, что военные действия на Украине всё больше приобретают интернациональный характер. Он озвучил идею предложить союзникам РФ не только индивидуальное участие в конфликте на уровне личных контрактов, но призвал также разрешить испытание в зоне боёв любого вооружения, которое, например, захотят опробовать в условиях реальной войны северокорейцы, иранцы, сирийцы, китайцы и так далее.

"Соответственно, с их "добровольческими" экипажами, в составе "добровольческих" подразделений. В нашем мире сотни миллионов людей ненавидят Америку, и многие из них готовы с оружием в руках сражаться против этого монстра. Донбасс для этого самое удобное место. Именно там сегодня США ведут войну против России руками своих украинских "шестёрок". И эту ненависть нужно использовать!" — заключил Шурыгин в своём Telegram-канале.