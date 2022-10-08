Всероссийский союз страховщиков озвучил ущерб от теракта на Крымском мосту.
В пресс-службе организации отметили, что предварительная цифра — 200-500 млн рублей.
Минтранс уже сообщил, что возобновляет работу керченская паромная переправа. Первый паром готов для погрузки, еще несколько готовятся к выходу.
В РЖД отметили, что движение поездов на полуостров пока приостановлено. Продажа билетов пока тоже остановлена, а возврат денет осуществляется в полном объёме.
Сейчас решается вопрос об альтернативных пассажирских перевозках.
Напоним, утром на мосту произошло ЧП.
"В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом", — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.