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Сумма ущерба от подрыва Крымского моста — до 500 млн рублей

Силовые структуры

Всероссийский союз страховщиков озвучил ущерб от теракта на Крымском мосту.

Момент теракта на Крымском мосту

В пресс-службе организации отметили, что предварительная цифра — 200-500 млн рублей.

Минтранс уже сообщил, что возобновляет работу керченская паромная переправа. Первый паром готов для погрузки, еще несколько готовятся к выходу.

В РЖД отметили, что движение поездов на полуостров пока приостановлено. Продажа билетов пока тоже остановлена, а возврат денет осуществляется в полном объёме.

Сейчас решается вопрос об альтернативных пассажирских перевозках.

Напоним, утром на мосту произошло ЧП.

"В результате произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. При этом загорелись цистерны с топливом", — сказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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