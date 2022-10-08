В Госдуме прокомментировали ЧП на Крымском мосту: "Объявление войны без правил"

Произошедшее на Крымском мосту — это объявление "войны без правил".

Момент подрыва грузовика на мосту

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Олег Морозов, его слова приводит РИА Новости.

"Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту — это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", — сказано в сообщении.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту произошёл взрыв, после чего загорелись цистерны грузового поезда. Пострадали пролеты секции моста, арка над судоходной частью переправы не повреждена.

Президент России Владимир Путин в связи с ЧП на мосту поручил создать правительственную комиссию.

"Крым, мост, начало", — уже отреагировали в Офисе президента Украины на подрыв моста.