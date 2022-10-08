По Крымскому мосту поезда пойдут уже 8 октября

Работоспособность железнодорожного участка Крымского моста будет восстановлена к 20:00 по московскому времени.

Об этом сообщает Министерство транспорта после инспекции.

Минтранс РФ провело оценку инфраструктуры на предмет прохода поездов.

Поезда из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург планируется отправлять уже сегодня, 8 октября по графику, сообщает "Русская Весна" со ссылкой на перевозчика.

По предварительным данным, на Крымском мосту после взрыва погибли три человека.