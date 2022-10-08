Работоспособность железнодорожного участка Крымского моста будет восстановлена к 20:00 по московскому времени.
Об этом сообщает Министерство транспорта после инспекции.
Минтранс РФ провело оценку инфраструктуры на предмет прохода поездов.
Поезда из Симферополя и Севастополя в Москву и Санкт-Петербург планируется отправлять уже сегодня, 8 октября по графику, сообщает "Русская Весна" со ссылкой на перевозчика.
По предварительным данным, на Крымском мосту после взрыва погибли три человека.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.