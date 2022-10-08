Следственный комитет России начинает выкладывать первые результаты расследования взрыва на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в результате диверсии погибли пассажиры ехавшего рядом со взорвавшимся грузовиком легкового автомобиля, из воды подняли тела женщины и мужчины.
И вот по уточнённым данным, но пока по предварительному итогу, в результате теракта погибли три человека.
Следствие также установило и данные грузового авто, подорвавшегося на мосту, и его собственника, жителя Краснодарского края. По месту его проживания уже начаты следственные мероприятия, сообщил Следком.
Изучается маршрут передвижения грузовика и документация.
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