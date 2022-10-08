В результате ЧП на Крымском мосту на автомобильной части переправы со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. Это повлекло возгорание нескольких цистерн с топливом железнодорожного состава, которые следовал в направлении Крымского полуострова.
Военкор Юрий Котенок считает, Киев не получил тот эффект, на который рассчитывал, так как на данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
"Но расслабляться не стоит, а скорее, наоборот — противник вошёл во вкус и обязательно рано или поздно пойдёт "на бис". А отбивать охоту это делать у нас почему-то не спешат", — сказал Котёнок.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.