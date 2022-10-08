Военкор Котенок заявил, что после подрыва Крымского моста Киев пойдёт "на бис"

В результате ЧП на Крымском мосту на автомобильной части переправы со стороны Таманского полуострова произошёл подрыв грузового автомобиля. Это повлекло возгорание нескольких цистерн с топливом железнодорожного состава, которые следовал в направлении Крымского полуострова.

Военкор Юрий Котенок считает, Киев не получил тот эффект, на который рассчитывал, так как на данный момент движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.

"Но расслабляться не стоит, а скорее, наоборот — противник вошёл во вкус и обязательно рано или поздно пойдёт "на бис". А отбивать охоту это делать у нас почему-то не спешат", — сказал Котёнок.