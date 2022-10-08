Политолог Джаралла: Киев устроил ЧП на Крымском мосту специально к юбилею Путина

Киев устроил ЧП на Крымском мосту с помощью смертника, который взорвал фуру. Такое мнение выразил политический эксперт Владимир Джаралла, комментируя в интервью Pravda.Ru ситуацию на полуострове.

Он отметил, что оперативные службы, которые должны были следить за обстановкой на мосту, вовремя не предотвратили ЧП, несмотря на просьбу секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева усилить меры безопасности.

"Конечно, все обратили внимание на дату, когда был произведён теракт. Очевидно, что это было сделано специально к юбилею президента России Владимира Путина", — сказал эксперт.

Джаралла добавил, что поведение Киева требует "большей жёсткости во многих решениях". По его словам, сейчас не совсем понятно, где проходят "красные линии" и почему на Украине по-прежнему функционируют центры принятия решений.

При этом он подчеркнул: после появления мобилизованных в зоне спецоперации чаша весов окончательно склонится в сторону РФ. Эксперт выразил надежду на то, что российская сторона сделает выводы и примет соответствующие меры на высшем уровне.

"Единственный способ решить возникшие проблемы — тесная координация федерального центра и местных властей", — считает Джаралла.

Кроме того, он уточнил, что эксперты приступили к обследованию оставшейся дорожной нитки моста. Как пояснил собеседник издания, они проверяют, можно ли организовать реверсное движение. Железнодорожное снабжение сохранилось при взрыве, на него будет идти основная нагрузка, заключил политолог.

ЧП на Крымском мосту зарегистрировали в субботу, 8 октября, примерно в 06:00. Советник главы Офиса украинского президента Михаил Подоляк признал ответственность Киева за взрыв на сооружении.