МО РФ подтвердило назначение Суровикина командующим СВО

В Министерстве обороны подтвердили назначение главнокомандующего ВКС РФ, генерала армии Сергея Суровикина командующим СВО.

"Решением Министра обороны Российской Федерации командующим Объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — говорится в сообщении военного ведомства.

Сергей Владимирович Суровикин родился в Новосибирске 11 октября 1966 года.

Омское высшее общевойсковое командное училище имени М. В. Фрунзе окончил с золотой медалью в 1987 году.

В 1995 году окончил с отличием Военную академию имени М. В. Фрунзе.

Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации окончил в 2002 году, также с отличием.

Участвовал в вооружённых конфликтах на территории Таджикистана, Чечни, Сирии. В 2017 году получил Золотую звезду Героя России. Известен как специалист по межвидовому взаимодействию войск.