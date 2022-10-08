МО РФ подтвердило назначение Суровикина командующим СВО

В Министерстве обороны подтвердили назначение главнокомандующего ВКС РФ, генерала армии Сергея Суровикина командующим СВО.
"Решением Министра обороны Российской Федерации командующим Объединённой группировкой войск (сил) в районе проведения специальной военной операции назначен генерал армии Сергей Суровикин", — говорится в сообщении военного ведомства.
Сергей Владимирович Суровикин родился в Новосибирске 11 октября 1966 года.
Участвовал в вооружённых конфликтах на территории Таджикистана, Чечни, Сирии. В 2017 году получил Золотую звезду Героя России. Известен как специалист по межвидовому взаимодействию войск.
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