Российский военкор Александр Сладков поделился информацией, что в Минобороны РФ приняли решение назначить командующего специальной военной операцией.
"Говорят, Суровикина назначили командующим спецопераций. У этого сложного процесса появился ответственный хозяин", — сообщил репортёр в собственном Telegram-канале.
Генерал Армии Сергей Cуровикин имеет большой боевой опыт: воевал в Чечне, руководил Восточным военным округом, командовал группировкой ВС РФ в Сирии. В войсках военачальника прозвали "генерал Армагеддон".
Именно под его командованием была уничтожена украинская группировка в "Горском котле", освобождён Северодонецк, спасены заложники с завода "Азот".
Отмечается, что его подразделения всегда несут наименьшие потери на поле боя.
Ранее военный эксперт предположил, что для достижения целей СВО в России могут объявить вторую и третью волны мобилизации.
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В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.