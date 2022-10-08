Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО

Российский военкор Александр Сладков поделился информацией, что в Минобороны РФ приняли решение назначить командующего специальной военной операцией.

"Говорят, Суровикина назначили командующим спецопераций. У этого сложного процесса появился ответственный хозяин", — сообщил репортёр в собственном Telegram-канале.

Генерал Армии Сергей Cуровикин имеет большой боевой опыт: воевал в Чечне, руководил Восточным военным округом, командовал группировкой ВС РФ в Сирии. В войсках военачальника прозвали "генерал Армагеддон".

Именно под его командованием была уничтожена украинская группировка в "Горском котле", освобождён Северодонецк, спасены заложники с завода "Азот".

Отмечается, что его подразделения всегда несут наименьшие потери на поле боя.

Ранее военный эксперт предположил, что для достижения целей СВО в России могут объявить вторую и третью волны мобилизации.