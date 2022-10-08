РСЗО спецназа "Отважных" ВС РФ уничтожают ВСУ на Лиманском направлении

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают отражать атаки врага, препятствуя его попыткам контрнаступления на Лиманском направлении.

Издание "Русская Весна" опубликовало видеоролик из зоны проведения спецоперации на Украине. На кадрах военнослужащие группировки "О" плечом к плечу с командующим на переднем крае обороны уничтожают противника, который хочет прорваться на Лиманском направлении. Несмотря на превосходство ВСУ, российские бойцы сдерживают их натиск.

Ранее сообщалось об уничтожении "ураганами" РСЗО "Отважных" объектов, техники и личного состава армии Украины. С помощью БПЛА российские солдаты могут эффективно решать боевые задачи.