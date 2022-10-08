Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Николайчук об ответе РФ на взрыв Крымского моста: "Получай, фашист, гранату"
Без вины виноватый: предательство Пугачёвой ударило по Резнику
Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"
Арестович о Крымском мосте: Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят
Автосообщение по неповрежденной части Крымского моста возобновится 8 октября
На подступах к Снигирёвке на Херсонщине армия РФ контролирует ситуацию
Трошев перечислил фейковые телеграм-каналы о бойцах "ЧВК Вагнера"
По Крымскому мосту поезда пойдут уже 8 октября
Шукшина поддержала россиян: "Гулянки из бюджетов, а на солдат люди собирают"

РСЗО "Отважных" ВС РФ уничтожают объекты, технику и боевиков ВСУ

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса.

В арсенале бойцов спецназа "Отважных" имеются беспилотные программируемые летательные аппараты, которые помогают решать разведывательные задачи и корректировать огонь.

Военные группировки "О" наносят ракетные удары реактивными снарядами 220-мм по позициям ВСУ. Беспилотники облегчают задачу, обеспечивая корректировку огня и доразведку целей. Сейчас спецназ находится практически на всех участках фронта.

Ранее сообщалось об уничтожении "Отважными" позиций ВСУ у Белогоровки.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Эльвира Махмутова, Куратор: Александр Артамонов
Популярное
Происшествия
В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора

В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.

В Новосибирске умер ещё один мобилизованный на пункте сбора
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Силовые структуры
ВС РФ уничтожили автобус с 20 наёмниками из Польши одним ударом ПТУР в тылу ВСУ
Общество
Сенатор Полетаев: в Республике Алтай не призвали ни одного человека
Силовые структуры
Безсонов: американский спецназ понёс потери на Запорожском направлении
Сергей Лебедев Бесполезный СНГ, как атавизм постперестроечного времени Сергей Лебедев Ольга Лебедева Рецепт для СВО: Госдума может в один день возродить СМЕРШ Ольга Лебедева Любовь Степушова Первая отсечка в войне на выживание Запада с Россией — саммит G20 Любовь Степушова
Силовые структуры
Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР уничтожили колонну БТР США в Запорожской области
Силовые структуры
Сладков: Сергей "генерал Армагеддон" Cуровикин, возможно, будет командовать СВО
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Мир. Новости мира
Девять членов ОАГ не поддержали резолюцию, осуждающую российскую спецоперацию
Последние материалы
Садальский о взрыве на Крымском мосту: "Мавзолей взорвут, мы извинимся"
Британская разведка предсказала войну на Украине 30 лет назад
Арестович о Крымском мосте: Никакие ультиматумы, включая ядерные, не остановят
Автосообщение по неповрежденной части Крымского моста возобновится 8 октября
На подступах к Снигирёвке на Херсонщине армия РФ контролирует ситуацию
Трошев перечислил фейковые телеграм-каналы о бойцах "ЧВК Вагнера"
По Крымскому мосту поезда пойдут уже 8 октября
Шукшина поддержала россиян: "Гулянки из бюджетов, а на солдат люди собирают"
СК РФ: по предварительным данным, на Крымском мосту погибли три человека
"Болтунишки" примазываются к "Вагнеру": кто пытается вести блоги от лица известного подразделения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников