Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса.
В арсенале бойцов спецназа "Отважных" имеются беспилотные программируемые летательные аппараты, которые помогают решать разведывательные задачи и корректировать огонь.
Военные группировки "О" наносят ракетные удары реактивными снарядами 220-мм по позициям ВСУ. Беспилотники облегчают задачу, обеспечивая корректировку огня и доразведку целей. Сейчас спецназ находится практически на всех участках фронта.
Ранее сообщалось об уничтожении "Отважными" позиций ВСУ у Белогоровки.
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