РСЗО "Отважных" ВС РФ уничтожают объекты, технику и боевиков ВСУ

Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР продолжают активные боевые действия специальной военной операции по освобождению Донбасса.

В арсенале бойцов спецназа "Отважных" имеются беспилотные программируемые летательные аппараты, которые помогают решать разведывательные задачи и корректировать огонь.

Военные группировки "О" наносят ракетные удары реактивными снарядами 220-мм по позициям ВСУ. Беспилотники облегчают задачу, обеспечивая корректировку огня и доразведку целей. Сейчас спецназ находится практически на всех участках фронта.

Ранее сообщалось об уничтожении "Отважными" позиций ВСУ у Белогоровки.