Украинская армия готовит прорыв в Луганской Народной Республике, сообщают корреспонденты "Русской Весны". Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР собираются отразить его.
На данный момент на Краснолиманском направлении ситуация остаётся напряжённой. ВСУ готовятся к наступлению в районе Сватово — Кременная, которая находится под контролем союзных сил.
Согласно информации комбата "Русского Легиона" Сергея Фомченко, ожидается удар на Сватово со стороны украинской армии для прорыва нашей обороны, которая укрепляется артиллерией и бронетехникой. ВКС РФ наносят удары по местам скопления украинских группировок.
ВСУ ведутся обстрелы возле Кременной и совершаются разведывательные операции.
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