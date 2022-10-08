ВС РФ готовы отразить прорыв ВСУ в ЛНР

Украинская армия готовит прорыв в Луганской Народной Республике, сообщают корреспонденты "Русской Весны". Союзные силы ВС РФ и НМ ДНР собираются отразить его.

На данный момент на Краснолиманском направлении ситуация остаётся напряжённой. ВСУ готовятся к наступлению в районе Сватово — Кременная, которая находится под контролем союзных сил.

Согласно информации комбата "Русского Легиона" Сергея Фомченко, ожидается удар на Сватово со стороны украинской армии для прорыва нашей обороны, которая укрепляется артиллерией и бронетехникой. ВКС РФ наносят удары по местам скопления украинских группировок.

ВСУ ведутся обстрелы возле Кременной и совершаются разведывательные операции.