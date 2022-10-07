Группировка "О" продолжает демилитаризацию украинского режима на Сватово-Кременском направлении специальной операции.

Портал "Оперативные сводки" предоставляет видео, где российский БТР "Отважных" ведёт прицельный огонь по засевшим в лесополосе западным наёмникам.

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