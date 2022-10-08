Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.
"Ответить максимально жёстко: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, всё восстановим", — заявил парламентарий.
Он отметил, что мирных граждан, конечно, жалко, однако нужно понять, что идёт операция и она уже затянулась. Необходимо собраться и плевать на Запад, отметил Толстой.
Также отмечается, что большинство политиков РФ поддерживает такие меры, сообщает "ПолитНавигатор".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.