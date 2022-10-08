В Госдуме сообщили, что придётся вколотить Украину в XVIII век

Вице-спикер Государственной Думы Пётр Толстой рассказал об украинских объектах, которые надо уничтожить в ответ на теракт на Крымском мосту.

"Ответить максимально жёстко: мосты, электростанции, все дороги из Польши, штабы и правительственные убежища. Нам придётся вколотить Украину в XVIII век. Потом, после победы, всё восстановим", — заявил парламентарий.

Он отметил, что мирных граждан, конечно, жалко, однако нужно понять, что идёт операция и она уже затянулась. Необходимо собраться и плевать на Запад, отметил Толстой.

Также отмечается, что большинство политиков РФ поддерживает такие меры, сообщает "ПолитНавигатор".