Ночью 9 октября барражирующими боеприпасами "Герань-2" было уничтожено расположение 55 артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье.
Атака на украинские военные объекты в Запорожье началась поздно вечером. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сразу в нескольких районах города были видны столбы дыма.
"Букеты "Герани" расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского", — уточнил он позже.
Фотографии масштабного пожара в военной части ВСУ опубликовали местные жители.
Накануне стало известно, что украинские боевики в спешке готовят два мощных контрудара на Южном и Северном направлениях.
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