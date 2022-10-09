Дроны‑камикадзе "Герань-2" уничтожили казарму артбригады ВСУ в Запорожье

Ночью 9 октября барражирующими боеприпасами "Герань-2" было уничтожено расположение 55 артиллерийской бригады ВСУ в Запорожье.

Атака на украинские военные объекты в Запорожье началась поздно вечером. Как сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, сразу в нескольких районах города были видны столбы дыма.

"Букеты "Герани" расцвели в казарме карателей 55-й артиллерийской бригады боевиков Зеленского", — уточнил он позже.

Фотографии масштабного пожара в военной части ВСУ опубликовали местные жители.

Накануне стало известно, что украинские боевики в спешке готовят два мощных контрудара на Южном и Северном направлениях.