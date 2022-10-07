Киев готовит новые удары, пытаясь завершить контрнаступление до прибытия на передовую мобилизованного подкрепления из РФ, рассказал военкор Евгений Поддубный.
Репортёр отметил, что Генштаб ВСУ достаточно умело воспользовался разведанными, полученными с Запада.
"Думаю, что противник ударит и на севере, в районе Сватово, и на юге, на Херсонщине", — предположил журналист.
Возле Сватово украинские боевики сейчас сосредоточили сотни единиц бронетехники и 40 тысяч человек личного состава, сообщил Поддубный.
Ранее военный эксперт предположил, что в России могут быть объявлены ещё несколько волн мобилизации. По его словам, пока националисты имеют численное превосходство, ситуация на фронте кардинально не изменится.
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Запорожскую область максимальное количество оружия и солдат за весь период спецоперации, заявили в ВГА региона.