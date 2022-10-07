Поддубный: ВСУ готовят два мощных контрудара

Киев готовит новые удары, пытаясь завершить контрнаступление до прибытия на передовую мобилизованного подкрепления из РФ, рассказал военкор Евгений Поддубный.

Репортёр отметил, что Генштаб ВСУ достаточно умело воспользовался разведанными, полученными с Запада.

"Думаю, что противник ударит и на севере, в районе Сватово, и на юге, на Херсонщине", — предположил журналист.

Возле Сватово украинские боевики сейчас сосредоточили сотни единиц бронетехники и 40 тысяч человек личного состава, сообщил Поддубный.

Ранее военный эксперт предположил, что в России могут быть объявлены ещё несколько волн мобилизации. По его словам, пока националисты имеют численное превосходство, ситуация на фронте кардинально не изменится.