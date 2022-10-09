Наивно думать, что Киев, который с благословления Вашингтона, Лондона и Брюсселя превращает в фарш свой народ, начнёт бояться совершать "медийные" теракты в России.
Кроме того, такие же символические меры киевский режим готов делать и в отношении себя.
Об этом сообщил политтехнолог Александр Казаков.
"Как-то я назвал режим в Киеве взбесившейся кровавой собакой. Собаку от бешенства вылечить нельзя. Они свой народ кладут в мясорубку, в фарш превращают. И пофиг вообще! Что можно сделать с кровавой бешеной собакой? Застрелить", — в эфире канала "Ваши новости" сказал Казаков.
Он довольно скептически относится к инициативам ответных ударов на каждый террористический акт националистов-бандеровцев.
Эксперт отметил, что можно, конечно, перейти с врагом "в режим обмена ударами", взрывать тоже его мосты, а в ответ на убийство Даши Дугиной кого-нибудь тоже убить. Но толку от этого будеи мало, уверен аналитик
"Ну, объясните мне, как нашим ребятам на линии фронта поможет ликвидация Арестовича?" — подытожил Казаков.
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