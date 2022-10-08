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Аваков: сообщил, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

Силовые структуры

Экс-глава МВД Арсен Аваков заявил, что заранее знал о подрыве инфраструктуры Крыма.

Аваков: сообщил, что заранее знал об ударе по Крымскому мосту

4 октября в видео в Telegram-канале он говорит, что "руины Крымского моста будут весьма живописны".

Ранее националист в полной версии видео говорил, что скоро ожидается тотальная атака на военные базы РФ в Крыму.

"Крым больше не будет таким подбрюшьем сырьевым, питающим войну", — сообщил тогда Аваков.

Он отметил, когда Украина "уничтожит всю военную инфраструктуру полуострова", это приведёт к оттоку российской армии, пишет РИА "Новости".

Напомним, национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на мосту утром в субботу, 8 сентября, произошёл подрыв грузовика, повлёкший затем возгорание нескольких железнодорожных топливных цистерн. Также частичное обрушились два автомобильных пролёта моста. 

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Автор: Дмитрий Плотников, Куратор: Александр Артамонов
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