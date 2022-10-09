Wargonzo: ВС РФ атакуют на Донецком и Херсонском направлениях

На Херсонском направлении ВС РФ предприняли попытку контратаковать в районе Терновых Под.

А со стороны Дудчан ВСУ пытались продвинуться на правом берегу Днепра. Наступление националистов сдерживает приток реки. В этом районе активно работают артиллеристы российских сил.

Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Семёна Пегова.

По концентрирующимся украинским войскам русская артиллерия бьёт практически на всём рубеже соприкосновения.

На Донецком направлении атакуют ВС РФ. Они освободили Новомихайловку и продвигаются к посёлку Победа. Также идёт штурм укрепрайона в Красногоровке.

Серьёзные бои к юго-востоку от Артёмовска. Подразделения РФ наступают на город с северо-востока. Кроме того российские войска пытаются продвинуться в районе н. п. Бахмутское.