На Херсонском направлении ВС РФ предприняли попытку контратаковать в районе Терновых Под.
А со стороны Дудчан ВСУ пытались продвинуться на правом берегу Днепра. Наступление националистов сдерживает приток реки. В этом районе активно работают артиллеристы российских сил.
Об этом сообщает Telegram-канал военного корреспондента Семёна Пегова.
По концентрирующимся украинским войскам русская артиллерия бьёт практически на всём рубеже соприкосновения.
На Донецком направлении атакуют ВС РФ. Они освободили Новомихайловку и продвигаются к посёлку Победа. Также идёт штурм укрепрайона в Красногоровке.
Серьёзные бои к юго-востоку от Артёмовска. Подразделения РФ наступают на город с северо-востока. Кроме того российские войска пытаются продвинуться в районе н. п. Бахмутское.
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