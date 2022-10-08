На подступах к населённому пункту Снигирёвка на Херсонском направлении идут бои.
Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" российские бойцы уверенно контролируют ситуацию.
Националисты киевского режима ежедневно наносят удары по мирным домам и гражданским объектам Херсонщины.
На данный момент большие силы брошены на Снигирёвку — под ударами бандеровцев дома, больницы и школы. Однако боевая ситуация остается под контролем ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Новосибирске на сборном пункте скончался ещё один мобилизованный.