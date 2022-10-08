На подступах к Снигирёвке на Херсонщине армия РФ контролирует ситуацию

На подступах к населённому пункту Снигирёвка на Херсонском направлении идут бои.

Как сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" российские бойцы уверенно контролируют ситуацию.

Националисты киевского режима ежедневно наносят удары по мирным домам и гражданским объектам Херсонщины.

На данный момент большие силы брошены на Снигирёвку — под ударами бандеровцев дома, больницы и школы. Однако боевая ситуация остается под контролем ВС РФ.