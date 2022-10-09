Корпус иностранных наёмников на Украине расширяется, но это позитивный для России признак. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.
Это говорит о том, что профессионалов, желающих бескомпромиссно воевать с Россией на Украине, становится всё меньше.
"Отмороженных выбиваем, а оставшиеся начали понимать свою роль "мяса" в этой истории", — отмечает военкор.
Он также считает, что с наёмниками легче воевать, так как украинские солдаты намного сильнее, а офицеры профессиональнее.
Кроме того, людской ресурс Запада ещё более скудный, чем украинский. И он скоро закончится.
Россия же, как отмечает репортёр, только начинает. И её мобилизационные ресурсы не сравнить с украинскими, заключил он.
Ранее представитель властей Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев собрал наёмников почти из всех стран НАТО на Запорожском направлении.
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