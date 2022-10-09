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Сладков об иностранных наёмниках на Украине: "Отмороженных выбиваем"

Силовые структуры

Корпус иностранных наёмников на Украине расширяется, но это позитивный для России признак. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков.

Сладков об иностранных наёмниках на Украине: "Отмороженных выбиваем"

Это говорит о том, что профессионалов, желающих бескомпромиссно воевать с Россией на Украине, становится всё меньше.

"Отмороженных выбиваем, а оставшиеся начали понимать свою роль "мяса" в этой истории", — отмечает военкор.

Он также считает, что с наёмниками легче воевать, так как украинские солдаты намного сильнее, а офицеры профессиональнее.

Кроме того, людской ресурс Запада ещё более скудный, чем украинский. И он скоро закончится.

Россия же, как отмечает репортёр, только начинает. И её мобилизационные ресурсы не сравнить с украинскими, заключил он.

Ранее представитель властей Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Киев собрал наёмников почти из всех стран НАТО на Запорожском направлении.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Александр Артамонов
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