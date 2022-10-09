Рогов: Киев собрал наёмников из 30 стран на линии фронта в Запорожской области

На линии соприкосновения в Запорожской области власти Киева собрали большое количество наёмников из более чем 30 стран. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

По его словам, руководство Украины стягивает в Запорожскую область наёмников и выходцев из западных областей страны. Это делается для того, чтобы терроризировать местное население, которое только с Россией связывает своё будущее, заявил политик.

Ранее стало известно о попытке иностранных наёмников, в числе которых были американские спецназовцы, провести разведку боем на Запорожском направлении. Закончилась дерзкая вылазка для многих из них плачевно.