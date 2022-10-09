На линии соприкосновения в Запорожской области власти Киева собрали большое количество наёмников из более чем 30 стран. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
По его словам, руководство Украины стягивает в Запорожскую область наёмников и выходцев из западных областей страны. Это делается для того, чтобы терроризировать местное население, которое только с Россией связывает своё будущее, заявил политик.
Ранее стало известно о попытке иностранных наёмников, в числе которых были американские спецназовцы, провести разведку боем на Запорожском направлении. Закончилась дерзкая вылазка для многих из них плачевно.
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