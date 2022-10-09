Киев начал мобилизацию на подконтрольных ВСУ территориях Харьковской области

Потери ВСУ растут из-за попыток развить наступательные операции на Старобельском и Бериславском направлениях, которые на данный момент успешно отражены российскими войсками. ВС РФ наращивают силы, вводя на территорию боевых действий новые резервы. В связи с этим Киев продолжает повальную мобилизацию.

По данным "Военного обозрения", повестки начали приходить жителям населённых пунктов, захваченных ВСУ при контрнаступлении. Речь идёт о гражданах, проживающих в ранее подконтрольных РФ сёлах и посёлках, а также в серой зоне. Так, представители ВСУ с повестками прибыли в населённые пункты Прудянка, Циркуны и Черкасская Лозовая. В скором времени повестки могут быть вручены и на других территориях.

"Предположительно, уже в ближайшее время повестки начнут раздавать в Казачьей Лопани, Волчанске, Изюме и Балаклее, загребая в армию всех, кто не успел или не захотел эвакуироваться на российскую территорию", — пишет издание.