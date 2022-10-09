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Стремоусов: наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось

Силовые структуры

В Херсонской области сохраняется стабильная обстановка, наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) "захлебнулось". Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов: наступление ВСУ на Херсонском направлении захлебнулось

По его словам, поставки продовольствия для российских военных, которые находятся в районе Херсона, продолжаются. Он добавил, что ЧП на Крымском мосту никак не повлияло на логистику.

"На Херсонском направлении без изменений, армада всех нацистов и прочей шелухи сегодня опять захлебнулась", — отметил представитель администрации.

Ранее Стремоусов сообщил, что украинские подразделения упёрлись в эшелонированную оборону на территории Херсонской области. Он подчеркнул: какие-либо прорывы ВСУ исключены.

Замглавы администрации региона считает, что армия Украины не сможет зайти в Херсон, Берислав и Новую Каховку. Возле этих населённых пунктов выстроена надёжная оборонительная линия Вооружённых сил РФ, уточнил Стремоусов.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Александр Артамонов
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